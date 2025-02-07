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Келлог: конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине не закончится без переговоров Москвы и Киева, обеим сторонам придется идти на компромиссы для урегулирования ситуации. Об этом заявил спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.

Источник: AP 2024

«Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки — так уж устроены переговоры», — сказал он в интервью газете New York Post. Келлог добавил, что соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но необходимо «попытаться найти баланс».

Спецпосланник добавил, что республиканец на встрече с Зеленским в сентябре заявлял не только о том, что пришло время для мирного урегулирования конфликта, но и о том, что итоговое соглашение может стать «выгодным для обеих сторон».

Трамп ранее выразил надежду, что договоренности о разрешении украинского кризиса будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем».

Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, РФ считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.