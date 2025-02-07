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МИД Приднестровья оценил вероятность военной операции со стороны Кишинева

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Тирасполь принимает во внимание возможность военной операции со стороны Кишинева, поэтому российская миротворческая миссия востребована для сохранения мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС на территории непризнанной республики.

«Да, мы знакомы с пресс-релизом. До того момента, пока молдово-приднестровский конфликт не нашел своего справедливого политического решения, а Молдова из года в год оказывает на Приднестровье комплексное давление, нарушая права людей, необходимо принимать во внимание любые возможные сценарии. Именно поэтому всем очевидна востребованность и безальтернативность миротворческой операции под эгидой России, которая продолжает оставаться главным фактором сохранения мира и безопасности на Днестре», — сказал Игнатьев в беседе с агентством.