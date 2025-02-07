Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов

По информации ведомства, в повестке дня центральное место было отведено обсуждению вопросов сотрудничества в области трудовой миграции, а также решению проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.
По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимодействии в указанных направлениях. В частности, российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.
Участники согласились, что необходимо ускорить перенос на территорию Узбекистана процедуры получения разрешительных документов. В соответствии с указом президента России, выражена готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса узбекских граждан, создавать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора.
В этом контексте Роструд прорабатывает вопрос создания «Единого оператора» по организованному привлечению иностранных работников, а также разработки преференциальных условий, включая оплату патента за счет работодателя.
Кроме того, представители организации заверили, что приложат все усилия для предотвращения распространения в медиапространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в РФ.
Вместе с тем в посольстве с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более трех тысяч граждан Узбекистана.