Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана 4—5 февраля посетила Москву и провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и Правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.