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Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана 4—5 февраля посетила Москву и провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и Правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.

Источник: Министерство иностранных дел Узбекистана

По информации ведомства, в повестке дня центральное место было отведено обсуждению вопросов сотрудничества в области трудовой миграции, а также решению проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.

По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимодействии в указанных направлениях. В частности, российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.

Участники согласились, что необходимо ускорить перенос на территорию Узбекистана процедуры получения разрешительных документов. В соответствии с указом президента России, выражена готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса узбекских граждан, создавать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора.

В этом контексте Роструд прорабатывает вопрос создания «Единого оператора» по организованному привлечению иностранных работников, а также разработки преференциальных условий, включая оплату патента за счет работодателя.

отметили в ведомстве

Кроме того, представители организации заверили, что приложат все усилия для предотвращения распространения в медиапространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в РФ.

Вместе с тем в посольстве с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более трех тысяч граждан Узбекистана.

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