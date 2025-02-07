Ричмонд
+10°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину пожаловались на отток инженеров в IT-сферу в Екатеринбурге

Президенту РФ Путину заявили, что в Екатеринбурге инженеры массово уходят в IT-сферу.

Источник: РИА "Новости"

В IT-компании в Екатеринбурге уходят лучшие инженерные кадры. Об этом сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов на заседании Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина.

По словам Кузнецова, в Екатеринбурге возник дисбаланс поддержки IT-инженеров и специалистов других инженерных профессий. «В городе находится одно из производств беспилотников, которое мы поддерживаем и развиваем вместе с нашими военными: ребята делают небезызвестные дроны “Упырь”. По соседству — IT-компания. Идет постоянный отток инженеров с производства БПЛА в IT-компанию в силу наличия льгот», — посетовал глава «Народного фронта».

Он добавил, что нужно принять меры, чтобы не допустить оттока выпускников лучших технических вузов — будущих конструкторов и перспективных директоров серьезнейших конструкторских бюро в IT-отрасль.

Производство дронов «Упырь» осенью прошлого года посетил и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Производители посетовали на необходимость более активного включения технических вузов в подготовку специалистов. Глава завода Владимир Ткачук также развернуто обрисовал необходимость пересмотра налоговой нагрузки на малые предприятия по производству БПЛА.

технологии