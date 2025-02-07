Путину пожаловались на отток инженеров в IT-сферу в Екатеринбурге

По словам Кузнецова, в Екатеринбурге возник дисбаланс поддержки IT-инженеров и специалистов других инженерных профессий. «В городе находится одно из производств беспилотников, которое мы поддерживаем и развиваем вместе с нашими военными: ребята делают небезызвестные дроны “Упырь”. По соседству — IT-компания. Идет постоянный отток инженеров с производства БПЛА в IT-компанию в силу наличия льгот», — посетовал глава «Народного фронта».