Путину пожаловались на отток инженеров в IT-сферу в Екатеринбурге

В IT-компании в Екатеринбурге уходят лучшие инженерные кадры. Об этом сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов на заседании Совета по науке и образованию с участием президента Владимира Путина.
По словам Кузнецова, в Екатеринбурге возник дисбаланс поддержки IT-инженеров и специалистов других инженерных профессий. «В городе находится одно из производств беспилотников, которое мы поддерживаем и развиваем вместе с нашими военными: ребята делают небезызвестные дроны “Упырь”. По соседству — IT-компания. Идет постоянный отток инженеров с производства БПЛА в IT-компанию в силу наличия льгот», — посетовал глава «Народного фронта».
Он добавил, что нужно принять меры, чтобы не допустить оттока выпускников лучших технических вузов — будущих конструкторов и перспективных директоров серьезнейших конструкторских бюро в IT-отрасль.
Производство дронов «Упырь» осенью прошлого года посетил и полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. Производители посетовали на необходимость более активного включения технических вузов в подготовку специалистов. Глава завода Владимир Ткачук также развернуто обрисовал необходимость пересмотра налоговой нагрузки на малые предприятия по производству БПЛА.