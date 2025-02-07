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Экспорт из Приднестровья в Россию упал в четыре раза из-за блокады Кишинева

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экспорт из Приднестровья в Россию с 2021 года упал в четыре раза из-за блокады со стороны Кишинева, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Источник: Министерство иностранных дел ПМР

«Существуют и объективные сложности с логистикой. В результате приднестровский экспорт в Россию с 2021 года сократился в 4 раза», — сказал Игнатьев в беседе с агентством.

Он добавил, что российско-приднестровское сотрудничество осложнилось в результате действий со стороны молдавских властей.

«В этом контексте негативное воздействие оказали блокадные действия Молдовы. Под немотивированные ограничения со стороны Республики Молдовы попал вывоз промышленных товаров из Приднестровья, вследствие чего остановились пять крупных заводов, преимущественно ориентированных на российский рынок», — подчеркнул Игнатьев.

экономика