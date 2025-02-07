Вячеслав Федорищев заявил об угрозах после коррупционного футбольного скандала

«Конечно угрожали, — ответил Вячеслав Федорищев на вопрос поступали ли ему угрозу. — И продолжают. Причем иногда на таком уровне, что аж уши заворачиваются, как страшно. Ну не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но главное — понимать, что это только начало. И я уверен, что в этом году из недели в неделю […] мы все будем радоваться, что происходят позитивные изменения», — заявил глава региона.