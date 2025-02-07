Вячеслав Федорищев заявил об угрозах после коррупционного футбольного скандала

По словам Вячеслава Федорищева, «отдельная история с футболом» для него началась на следующий день после того, как на комиссии Госсовета по спорту он озвучил предложение — губернаторам не финансировать коррупционное безобразие, судейские откаты в футболе. «Я-то думал, что будет так: “Да, давайте перестанем это делать, это же деньги налогоплательщиков… Хорошее предложение, поддержали. Нет. У меня после этого началась отдельная история с российским футболом”, — признался губернатор.
«Конечно угрожали, — ответил Вячеслав Федорищев на вопрос поступали ли ему угрозу. — И продолжают. Причем иногда на таком уровне, что аж уши заворачиваются, как страшно. Ну не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но главное — понимать, что это только начало. И я уверен, что в этом году из недели в неделю […] мы все будем радоваться, что происходят позитивные изменения», — заявил глава региона.
Напомним, в конце ноября на заседании комиссии Госсовета Вячеслав Федорищев заявил, что ему стало известно о системе коррупции в российском футболе. Тема начала раскручиваться с того, что ему сообщили о долге «Крыльев Советов» в 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
По его словам, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.
Позднее Вячеслав Федорищев сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы. По результатам проведенной проверки в региональном полицейском главке было принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).