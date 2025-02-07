Патрушев: НАТО пытается парализовать работу портов в Калининградской области

По словам помощника президента, в стремлении ослабить РФ западники используют и террористические методы, «примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике». Он отметил, что такая политика негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.