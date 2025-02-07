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Патрушев: НАТО пытается парализовать работу портов в Калининградской области

По его словам, в стремлении ослабить РФ западники используют и террористические методы.

Источник: РИА "Новости"

НАТО пытается парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва» со ссылкой на помощника президента России, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

«Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — передает слова Патрушева информагентство.

По словам помощника президента, в стремлении ослабить РФ западники используют и террористические методы, «примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике». Он отметил, что такая политика негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.

НАТО