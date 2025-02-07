Глава МО Сирии назвал условия сохранения военных баз РФ

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», — ответил он на соответствующий вопрос газеты The Washington Post.
Абу Касра отметил, что отношения между Россией и новым сирийским руководством «значительно улучшились», потому что «в политике вечных врагов не бывает». «Возможно, отношения с [Россией] будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам», — добавил он.
России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
19 декабря 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
28 января спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов по итогам переговоров с новыми властями в Дамаске сообщил, что стороны согласились продолжить консультации по вопросу сохранения военных баз РФ в стране, на данный момент изменений в российском присутствии на территории республики нет.