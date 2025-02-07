Депутат Госдумы от Кубани предложил сделать Пасху и Троицу выходными

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), представляющий в нижней палате парламента Краснодарский край, заявил о планах подготовить и внести законопроект о выходном дне на Пасху и на Троицу. Поскольку оба этих христианских праздника приходятся на воскресенье, речь идёт о дополнительном выходном в следующий за ними понедельник. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.