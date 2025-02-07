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Депутат Госдумы от Кубани предложил сделать Пасху и Троицу выходными

Поскольку оба праздника приходятся на воскресенье, выходной может приходиться на понедельник.

Источник: Югополис

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), представляющий в нижней палате парламента Краснодарский край, заявил о планах подготовить и внести законопроект о выходном дне на Пасху и на Троицу. Поскольку оба этих христианских праздника приходятся на воскресенье, речь идёт о дополнительном выходном в следующий за ними понедельник. Об этом депутат написал в своём Telegram-канале.

Указанные праздники Гусев назвал «светлыми моментами жизни, наполненными радостью, душевным теплом и традициями». Инициатива связана с желанием сделать эти праздники «более значимыми», отметил депутат.

«Это позволит каждому из нас провести больше времени с близкими. Насладиться теплом и уютом семейного круга. Сосредоточиться на важных вещах, на вере», — полагает Гусев. Реализация инициативы, по его мнению, поможет укрепить традиции.

Пасха по православной традиции в нынешнем году будет отмечаться 20 апреля, Троица — 8 июня.

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