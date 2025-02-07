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Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут «Умра плюс»

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Узбекистан будет разрабатывать новые маршруты «Умра плюс» в сотрудничестве с малайзийскими туристическими компаниями. Об этом сообщила пресс-служба комитета по туризму республики.

Источник: Uzbektourism

В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялся круглый стол, в котором приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, а также представители туристических ассоциаций Малайзии, в частности, Исламского туристического центра (ITC), Ассоциации туроператоров Bumiputera в Малайзии (BUMITRA), Ассоциации путешествий Умра и Хаджа, а также ведущих туркомпаний страны.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы увеличения взаимного туристического потока, с особым акцентом на развитие паломнического туризма в Узбекистане.

Стороны обменялись мнениями и успешным опытом по организации и реализации пакетов «Умра плюс» для жителей Малайзии, а также по внедрению трансграничных маршрутов.

По итогам достигнуты договоренности по организации инфотуров в Узбекистан для представителей турсектора и СМИ Малайзии, а также разработке с участием малайзийской стороны новых туристических программ и маршрутов «Умра плюс».

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