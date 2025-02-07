Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут «Умра плюс»

В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялся круглый стол, в котором приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, а также представители туристических ассоциаций Малайзии, в частности, Исламского туристического центра (ITC), Ассоциации туроператоров Bumiputera в Малайзии (BUMITRA), Ассоциации путешествий Умра и Хаджа, а также ведущих туркомпаний страны.