Узбекистан и Малайзия разработают новый туристический маршрут «Умра плюс»

В посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре состоялся круглый стол, в котором приняли участие председатель Комитета по туризму Умид Шадиев, а также представители туристических ассоциаций Малайзии, в частности, Исламского туристического центра (ITC), Ассоциации туроператоров Bumiputera в Малайзии (BUMITRA), Ассоциации путешествий Умра и Хаджа, а также ведущих туркомпаний страны.
В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы увеличения взаимного туристического потока, с особым акцентом на развитие паломнического туризма в Узбекистане.
Стороны обменялись мнениями и успешным опытом по организации и реализации пакетов «Умра плюс» для жителей Малайзии, а также по внедрению трансграничных маршрутов.
По итогам достигнуты договоренности по организации инфотуров в Узбекистан для представителей турсектора и СМИ Малайзии, а также разработке с участием малайзийской стороны новых туристических программ и маршрутов «Умра плюс».