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Санду: проверка судей приостановлена из-за заморозки финансирования США

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Процесс веттинга (проверки) молдавских прокуроров и судей, который проводила международная комиссия, будет приостановлен из-за заморозки руководством США финансирования зарубежных проектов, заявила президент Молдовы Майя Санду.

Источник: Sputnik.md

Финансирование этой проверки шло за счет ресурсов USAID, но теперь оно остановлено. Мы не знаем, возобновится оно или нет, но мы попутно пытаемся наверстать его за счет денег Евросоюза, сделать так, чтобы ЕС взял на себя финансирование.

заявила президент РМ в эфире TV 8

По ее мнению, тем не менее перерыва в работе комиссии не удастся избежать и процесс веттинга будет продлен.

Я за то, чтобы эта проверка проводилась в дальнейшем. И это хорошо для участников этой системы, чтобы они не были постоянно заняты размышлениями о том, пройдут они проверку или нет.

добавила Санду