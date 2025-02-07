Вячеслав Федорищев: «Мы уже сменили двух полиграфологов»

«Мы уже сменили двух полиграфологов. Первый вопросы моделировал так, чтобы было удобно на них отвечать. Я потом выяснил, кто это попросил сделать, как, почему, какой участок своей работы не хотел освещать. Второго заменили, потому что с темпом не справился (у нас много сотрудников). Сейчас третья команда начинает работать — результаты очень хорошие. Технология позволяет на 90−95% объективно посмотреть на любую ситуацию. А там, где остается 5−10% серой зоны, можно просто поговорить спокойно по фактам с человеком: “Слушай, а как было на самом деле?” Зачастую после такой процедуры человек достаточно подробно все поясняет, как было на самом деле, и у тебя как у руководителя есть возможность принять решение. Это было для меня главным “, — рассказал глава региона.