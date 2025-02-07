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Лихачев и Гросси начали переговоры в Москве

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Консультации делегаций России и МАГАТЭ проходят на ВДНХ в павильоне «Атом».

Предыдущий раунд консультаций прошел в Калининграде в сентябре 2024 года. Тогда обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС.

В фокусе участников нынешней встречи будут вопросы, касающиеся Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости в конце января постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он уточнил, что в состав российской делегации, помимо руководства «Росатома», традиционно входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Гросси во вторник посетил Киев с целью встреч на высоком уровне, чтобы обсудить усилия МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии в условиях конфликта.

Эксперты МАГАТЭ за последнюю неделю почти ежедневно фиксировали многочисленные взрывы близ Запорожской АЭС (ЗАЭС), некоторые — очень близко от станции, но сообщений о повреждениях не было, заявляло агентство.