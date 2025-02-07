Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции в отношении МУС

«Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС», — говорится на странице премьер-министра Израиля в социальной сети X (бывш. Twitter).
Он отметил, что это решение защитит США и Израиль от «антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда». По его словам, у этого МУС нет юрисдикции или оснований заниматься судебными делами.
Нетаньяху дополнил, что МУС развязал беспощадную кампанию против Израиля для того, чтобы отрепетировать эти действия для США. В связи с этим, по словам израильского премьера, указ Трампа является защитой суверенитета для обеих стран.
О введенных против МУС американским лидером финансовых санкций стало известно накануне. По мнению Трампа, действия этого суда являются «посягательством на суверенитет Соединенных Штатов» и «подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики».
Ранее, 20 января, сообщалось, что МУС в Гааге готовится к введению агрессивных экономических санкций со стороны администрации Трампа. По мнению The Guardian, дестабилизация работы суда может быть связана с отменой ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.
До этого, 10 января, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда в случае его разбирательств против Соединенных Штатов и их союзников. Уточнялось, что проект поддержали 243 члена нижней палаты конгресса, 140 высказались против.
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября 2024 года. В суде постановили, что два политика ответственны за военные преступления против мирного населения. Готовность исполнить это решение суда выразили Великобритания, Нидерланды и Эстония, против выступили США и Франция.