Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Беларуси в 2024 году приняли на вооружение 24 разработки Госкомвоенпрома

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси в 2024 году приняли на вооружение 24 образца вооружения и техники, разработанные Госкомвоенпромом. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус перед началом заседания коллегии ведомства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«В 2024 году мы неплохо поработали на рынке вооружений, экспорт продукции достиг рекордных отметок. Мы продолжали развиваться, строили новые цеха, и этот тренд продолжим в будущем. 2024 год для нас успешный. Ключевой вехой стал вопрос постановки на вооружение зенитно-ракетного комплекса “Бук”, отечественной ракеты к данному комплексу, гранатометного комплекса “Сапфир”. 24 изделия в 2024 году было поставлено на вооружение в наши ВС. Это очень значимая для нас цифра», — отметил Дмитрий Пантус.

Он также указал на то, что Госкомвоенпром ежегодно пытается осваивать новые тренды и направления, в которых до этого не работал. «2024 год не стал исключением. Мы серьезно расширили номенклатуру боеприпасов, которые производим. Также развиваются технологии, используется искусственный интеллект. Все программное обеспечение, которое мы сегодня разрабатываем, — уникальная продукция, которая позволяет Вооруженным Силам правильно принимать те или иные решения и качественно выполнять задачи, которые стоят перед ними», — подчеркнул председатель Госкомвоенпрома.

На заседании коллегии Госкомвоенпрома будут подведены итоги работы ведомства и организаций, входящих в его систему, в 2024 году, а также определены задачи на 2025 год.