ВС Беларуси в 2024 году приняли на вооружение 24 разработки Госкомвоенпрома

Он также указал на то, что Госкомвоенпром ежегодно пытается осваивать новые тренды и направления, в которых до этого не работал. «2024 год не стал исключением. Мы серьезно расширили номенклатуру боеприпасов, которые производим. Также развиваются технологии, используется искусственный интеллект. Все программное обеспечение, которое мы сегодня разрабатываем, — уникальная продукция, которая позволяет Вооруженным Силам правильно принимать те или иные решения и качественно выполнять задачи, которые стоят перед ними», — подчеркнул председатель Госкомвоенпрома.