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Депутаты в первом чтении приняли законопроект об аудиторской деятельности

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли в первом чтении законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “Об аудиторской деятельности”, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 16 декабря 2024 года. Он подготовлен в целях повышения качества оказания аудиторских услуг, закрепления дополнительных механизмов защиты интересов их пользователей.

Среди новаций — предъявление к участвующим в аудиторской деятельности требования о наличии безупречной деловой (профессиональной) репутации. Кстати, эта норма соответствует Соглашению об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, уточняется перечень правонарушений, а также преступлений, наличие судимостей за совершение которых не позволяет аудитору участвовать в осуществлении аудиторской деятельности.

Вместе с тем внешняя оценка качества работы аудиторских организаций будет проходить раз в пять лет (в настоящее время — раз в три года). При закреплении данной нормы учитывалось, что оказывать такой вид аудиторских услуг имеют право только те аудиторские организации, которые по результатам проведенных у них внешних оценок отнесены к первой — третьей (высшим) категориям качества, и проведение у них частых проверок не является обязательным. Наряду с этим, такой шаг позволит высвободить ресурсы Аудиторской палаты для осуществления контроля качества работы других субъектов аудиторской деятельности.

Законопроектом также закрепляется ряд иных мер по совершенствованию сферы регулирования аудиторской деятельности.

экономика