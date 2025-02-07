Депутаты в первом чтении приняли законопроект об аудиторской деятельности

Вместе с тем внешняя оценка качества работы аудиторских организаций будет проходить раз в пять лет (в настоящее время — раз в три года). При закреплении данной нормы учитывалось, что оказывать такой вид аудиторских услуг имеют право только те аудиторские организации, которые по результатам проведенных у них внешних оценок отнесены к первой — третьей (высшим) категориям качества, и проведение у них частых проверок не является обязательным. Наряду с этим, такой шаг позволит высвободить ресурсы Аудиторской палаты для осуществления контроля качества работы других субъектов аудиторской деятельности.