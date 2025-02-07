Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

«Мы и тогда это знали, что USAID было вовлечено в организацию и в участие госпереворота 7 апреля 2009 года. У нас была соответствующая информация от людей, компетентных в этих вопросах. Причем прямо из их среды, от тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе. Но, как говорится, все это как соль на хвост… Мы не могли их задержать, арестовать, привлечь к ответственности. У них был дипломатический иммунитет, паспорта граждан США, Румынии, других стран», — сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту и блогеру Георгию Гонце.