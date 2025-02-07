Воронин обвинил USAID в причастности к беспорядкам в Молдавии в 2009 году

Ранее президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID), тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Западные СМИ 28 января сообщили, что администрация Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Соединенными Штатами предоставления помощи другим странам.
«Мы и тогда это знали, что USAID было вовлечено в организацию и в участие госпереворота 7 апреля 2009 года. У нас была соответствующая информация от людей, компетентных в этих вопросах. Причем прямо из их среды, от тех, кто организовал всё это здесь, в Кишиневе. Но, как говорится, все это как соль на хвост… Мы не могли их задержать, арестовать, привлечь к ответственности. У них был дипломатический иммунитет, паспорта граждан США, Румынии, других стран», — сказал Воронин в интервью молдавскому журналисту и блогеру Георгию Гонце.
На парламентских выборах, прошедших в Молдавии 5 апреля 2009 года, победу с большим отрывом одержала правящая на тот момент коммунистическая партия во главе с Ворониным. С результатами выборов, которые наблюдатели признали открытыми и честными, не согласилась оппозиция, организовав 6 апреля акцию протеста. Седьмого апреля акции в Кишиневе переросли в беспорядки, в том числе под лозунгами присоединения к Румынии. На крыше парламента Молдавии манифестанты водрузили флаг соседнего государства. Были выбиты окна в зданиях законодательного собрания и администрации президента, подожжены и разграблены кабинеты. В ходе беспорядков пострадали 270 человек, в том числе около 100 полицейских, сообщалось также об одном погибшем.