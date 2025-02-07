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Свыше 100 уральских городов вошли в перечень опорных пунктов России

ЧЕЛЯБИНСК, 7 февраля, ФедералПресс. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется системное улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах РФ. Их перечень утвержден правительственной комиссией по региональному развитию. В него вошли 2160 муниципальных образований страны, из них 112 из УрФО, сообщает пресс-службой уральского полпредства.

Источник: Пресс-служба полпредства в УрФО

Интенсивное развитие инфраструктуры в городах повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций. Важно подойти к выполнению задач федерального проекта со всей ответственностью, ведь от этого зависит качество жизни людей.

подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

В список вошли 40 городов Челябинской области, 29 — Свердловской, 24 — Курганской. Кроме того, 12 муниципалитетов расположены в Югре, четыре — в ЯНАО и три в Тюменской области.

В соответствии с целями проекта, к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по отношению к 2019 году. Результат будет оцениваться по 15 показателям, среди которых повышение качества дорог и коммунальных услуг, сокращение объема аварийного жилья, состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений и другие.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что в настоящее время ключевая цель заключается в стимулировании развития городов и создании системы опорных населенных пунктов. Решетников подчеркнул важность создания комфортных условий для работы и отдыха: качественное образование и развитую инфраструктуру. Для этого необходимо улучшить транспортную связность между территориями и городами, обеспечив регулярные перелеты.

экономика