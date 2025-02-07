Свыше 100 уральских городов вошли в перечень опорных пунктов России

В соответствии с целями проекта, к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30% по отношению к 2019 году. Результат будет оцениваться по 15 показателям, среди которых повышение качества дорог и коммунальных услуг, сокращение объема аварийного жилья, состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений и другие.