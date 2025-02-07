Лукашенко предложил Башкортостану сотрудничать в сфере выпуска БПЛА

Белорусский лидер в пятницу проводит встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Стороны обсудят актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества Минка и Уфы.
Мы немножко сбавили товарооборот в прошлом году (…) 5−6% в товарообороте.
По его словам, нужно нарастить цифры товарооборота, которые составляют на настоящий момент около 315 млн долларов.
Нам очень выгодно работать с Башкортостаном.
У сторон уже есть ряд совместных технологических проектов, в частности, по сборке тракторов, троллейбусов, и их необходимо развивать. Минск готов сотрудничать в производстве техники на базе белорусских технологий, в частности, автотехники, трамваев. Белорусская сторона также планирует открыть в Уфе производственно-сервисный центр дорожно-строительной и другой техники «Амкодор».
Лукашенко также отметил, что Беларуси и Башкирии целесообразно развивать сотрудничество в части производства беспилотников, в том числе аппаратов для использования в военной сфере.
Если нужны будут не только наши товары, но и технологии подойдут вам, — с большим удовольствием будем работать.
Президент полагает, что надо двигаться в этом направлении.
Во встрече принимают участие Чрезвычайный и Полномочный посол России Борис Грызлов, премьер-министр правительства Башкортостан Андрей Назаров, а также глава МАРТ Беларуси Артур Карпович и глава МИД Максим Рыженков.