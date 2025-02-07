Лукашенко предложил Башкортостану сотрудничать в сфере выпуска БПЛА

У сторон уже есть ряд совместных технологических проектов, в частности, по сборке тракторов, троллейбусов, и их необходимо развивать. Минск готов сотрудничать в производстве техники на базе белорусских технологий, в частности, автотехники, трамваев. Белорусская сторона также планирует открыть в Уфе производственно-сервисный центр дорожно-строительной и другой техники «Амкодор».