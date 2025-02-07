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Лукашенко предложил Башкортостану сотрудничать в сфере выпуска БПЛА

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости увеличить товарооборот с Республикой Башкортостан, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусский лидер в пятницу проводит встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. Стороны обсудят актуальные вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества Минка и Уфы.

Мы немножко сбавили товарооборот в прошлом году (…) 5−6% в товарообороте.

сказал Лукашенко

По его словам, нужно нарастить цифры товарооборота, которые составляют на настоящий момент около 315 млн долларов.

Нам очень выгодно работать с Башкортостаном.

обратил внимание президент

У сторон уже есть ряд совместных технологических проектов, в частности, по сборке тракторов, троллейбусов, и их необходимо развивать. Минск готов сотрудничать в производстве техники на базе белорусских технологий, в частности, автотехники, трамваев. Белорусская сторона также планирует открыть в Уфе производственно-сервисный центр дорожно-строительной и другой техники «Амкодор».

Лукашенко также отметил, что Беларуси и Башкирии целесообразно развивать сотрудничество в части производства беспилотников, в том числе аппаратов для использования в военной сфере.

Если нужны будут не только наши товары, но и технологии подойдут вам, — с большим удовольствием будем работать.

подчеркнул он, пояснив, что уже есть определенный опыт и наработки

Президент полагает, что надо двигаться в этом направлении.

Во встрече принимают участие Чрезвычайный и Полномочный посол России Борис Грызлов, премьер-министр правительства Башкортостан Андрей Назаров, а также глава МАРТ Беларуси Артур Карпович и глава МИД Максим Рыженков.

Лукашенко Александр
экономика