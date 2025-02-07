Китай прокомментировал выход Панамы из инициативы «Один пояс, один путь»

Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение Панамы выйти из китайской инициативы «Пояс и путь» не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.
«Китай выступает решительно против действий США, которые путем давления и принуждения пытаются очернить и подорвать сотрудничество в рамках инициативы “Один пояс, один путь”, а также выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы не продлевать действие меморандума о взаимопонимании», — сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что сотрудничество Китая и Панамы в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в последние годы достигло плодотворных результатов, постоянно принося пользу народам двух стран.
«Надеемся, что панамская сторона будет исходить из общей обстановки в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов двух народов, устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение», — сказал Линь Цзянь.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».