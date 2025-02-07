Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

«Если (США. — Прим. ред.) будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность», — сказал он.
Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется им часто пользоваться. В то же время американский лидер отметил, что Тегеран «слишком близок» к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны.
Позже президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном «верифицированное» ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Трамп призвал начать работу над таким документом немедленно.
В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти исламской республики готовы дать Штатам «шанс» для урегулирования разногласий между странами.