Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется им часто пользоваться. В то же время американский лидер отметил, что Тегеран «слишком близок» к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны.