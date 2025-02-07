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В Анапе закрыли роддом на реконструкцию на год

В Анапе стартовал капитальный ремонт городского роддома. Согласно плану, реконструкция объекта продлится 12 месяцев, однако мэр Василий Швец поручил завершить работы к осени, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Источник: пресс-служба администрации Анапы

На время ремонта беременных будут направлять в акушерские отделения Новороссийска, Темрюка и Славянска-на-Кубани. Экстренные роды примут в хирургическом корпусе Анапы, где уже появились на свет двое новорожденных.

Господин Швец отметил, что в прошлом году в городском медучреждении родились порядка 2 тыс. детей. По его словам, объект должен полностью соответствовать статусу курортного города и быть оснащенным.

В здании обновят входную группу, установят новое ограждение и организуют дополнительный въезд для машин скорой помощи.