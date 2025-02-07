В Анапе закрыли роддом на реконструкцию на год

На время ремонта беременных будут направлять в акушерские отделения Новороссийска, Темрюка и Славянска-на-Кубани. Экстренные роды примут в хирургическом корпусе Анапы, где уже появились на свет двое новорожденных.
Господин Швец отметил, что в прошлом году в городском медучреждении родились порядка 2 тыс. детей. По его словам, объект должен полностью соответствовать статусу курортного города и быть оснащенным.
В здании обновят входную группу, установят новое ограждение и организуют дополнительный въезд для машин скорой помощи.