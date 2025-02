Что происходит с USAID: выживет ли агентство после ударов Трампа

Неосновные контракты USAID прекратили действовать. В департаменте эффективности госуправления отчитались о расторжении 78 контрактов, «которые не выполнялись должным образом или не приносили ожидаемых результатов». Экономия от остановки контрактов достигла $110 млн. Среди закрытых программ — финансовая поддержка СМИ, журналистов и «медийных» некоммерческих неправительственных организаций. Среди изданий, которые лишились помощи агентства, — американские газеты Politico, The New York Times и агентства Associated Press.