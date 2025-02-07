Что происходит с USAID: выживет ли агентство после ударов Трампа

Истцы считают, что Трамп превысил свои полномочия, пренебрег федеральными законами и проигнорировал Конституцию. Представители профсоюзов уверяют, что закрыть USAID может только Конгресс, а не Госдеп или президент. На время судебного разбирательства истцы требуют отменить решения о сокращении штата агентства. В перечень требований также включено восстановление сайта USAID, возобновление грантов, контрактов, так как организация оказывает гуманитарную поддержку по всему миру, в том числе строит и оборудует медицинские клиники, обеспечивает работу бесплатных столовых, осуществляет программы помощи беженцам.