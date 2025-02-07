Что происходит с USAID: выживет ли агентство после ударов Трампа

Что известно об истории и деятельности USAID
Агентство США по международному развитию было создано в 1961 году для оказания невоенной зарубежной помощи. Организация финансировала гуманитарные проекты в сотнях стран, но в ряде случаев вмешивалась во внутренние дела государств.
USAID не включено в структуру министерств и Госдепартамента США, действовало автономно и не отчитывалось перед администрацией Белого дома. При этом бюджет организации был гигантским — только в 2023 году USAID потратило $40 млрд на различные программы.
Агентство являлось одним из главных доноров Украины. С 2022 по 2024 годы оно направило Киеву в качестве бюджетной поддержки $38 млрд.
В России миссия агентства работала с 1992 по 2012 годы. USAID спонсировала неправительственные и коммерческие организации, которые позже были признаны иностранными агентами.
Почему Трамп и Маск против агентства
Трамп считает USAID структурой, которая «съедает» неоправданно много денег из бюджета страны, при этом не все ее траты отвечают интересам США. К власти политик пришел с программой «Америка прежде всего», а финансирование других государств агентством ей противоречит. Сразу же после вступления в должность президента он подписал указ о заморозке деятельности USAID на 90 дней.
Американского лидера поддержал миллиардер Илон Маск, который в администрации Белого дома сейчас возглавляет Департамент государственной эффективности (DOGE). Он назвал USAID преступной организацией, гнездом марксистов, питающих ненависть к Америке, а также обвинил агентство в финансировании исследований, связанных с коронавирусом и эпидемией.
После выпадов Маска аккаунт USAID в соцсети X исчез. Сайт агентства также перестал работать. Штаб-квартиру организации закрыли. Госсекретарь Марк Рубио запретил USAID предоставлять помощь другим странам до окончания ревизии программ агентства.
Что происходит с агентством сейчас
Сотрудников офисов и представительств USAID с 7 февраля отправили в административный отпуск. Исполнять обязанности продолжат только работники, ответственные за критически важные функции, сообщает РБК. Для специалистов агентства, которые трудятся за границей, приготовили отдельный план. Им оплатят возвращение в США, переезд надо будет осуществить в течение месяца.
Неосновные контракты USAID прекратили действовать. В департаменте эффективности госуправления отчитались о расторжении 78 контрактов, «которые не выполнялись должным образом или не приносили ожидаемых результатов». Экономия от остановки контрактов достигла $110 млн. Среди закрытых программ — финансовая поддержка СМИ, журналистов и «медийных» некоммерческих неправительственных организаций. Среди изданий, которые лишились помощи агентства, — американские газеты Politico, The New York Times и агентства Associated Press.
Дональд Трамп уточнил в социальной сети Truth Social, что USAID заплатило Politico $8 млн за несколько положительных статей о Демократической партии. Американский лидер выразил возмущение многомиллионными вложениями за счет американских налогоплательщиков, которые были сделаны для формирования положительного облика демократов.
По данным WikiLeaks, USAID финансировало более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 «медийных» некоммерческих неправительственных организаций, в том числе большую часть СМИ на Украине.
Ряд сотрудников USAID проигнорировали распоряжение Госдепа о «заморозке» программ финансирования за рубежом. Об этом стало известно госсекретарю США Марко Рубио.
«Это не благотворительность. Это не частные средства. Это деньги американских налогоплательщиков, и мы обязаны тратить их с умом», — заявил он, комментируя нарушения сотрудников агентства, 6 февраля на пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало.
Рубио подчеркнул, что руководство агентства не взаимодействует с Госдепартаментом должным образом.
Ответный удар USAID
Закрыть USAID беспрепятственно Трампу не удастся. Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE) подали иск в суд, в котором требуют восстановить работу агентства.
Ответчиками по делу, которое будет рассматриваться в федеральном суде Вашингтона, выступят президент США Дональд Трамп, Госдепартамент и его руководитель Марко Рубио, министерство финансов США и его глава Скотт Бессант, а также само USAID.
Истцы являются профсоюзными объединениями сотрудников USAID. Они заявили, что закрытие агентства привело к «глобальному гуманитарному кризису», который остановил работу не только сотрудников организации, но и грантополучателей, и подрядчиков.
«Они стоили тысяч американских рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США», — говорится в исковом заявлении.
Истцы считают, что Трамп превысил свои полномочия, пренебрег федеральными законами и проигнорировал Конституцию. Представители профсоюзов уверяют, что закрыть USAID может только Конгресс, а не Госдеп или президент. На время судебного разбирательства истцы требуют отменить решения о сокращении штата агентства. В перечень требований также включено восстановление сайта USAID, возобновление грантов, контрактов, так как организация оказывает гуманитарную поддержку по всему миру, в том числе строит и оборудует медицинские клиники, обеспечивает работу бесплатных столовых, осуществляет программы помощи беженцам.
Пока будущее USAID остается неясным.