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Глава Башкирии возложил венок к монументу Победы в Минске

Сегодня в рамках визита в Беларусь Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с представителями официальной делегации республики возложил венок к монументу Победы в Минске, почтив память погибших в боях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главы Башкирии.

Источник: Пресс-служба Главы РБ

Монумент Победы установлен в 1954 году на площади Победы в память о подвиге воинов Красной Армии и партизан, сражавшихся в годы Второй мировой войны. Памятник высотой около 40 метров облицован серым гранитом. Грани постамента обелиска оформлены бронзовыми горельефами. Монумент венчает изображение ордена Победы. В июле 1961 года у основания обелиска зажгли Вечный огонь.

Под землёй монумент окружен кольцевой обходной галереей, переходящей в круглый мемориальный зал, посвящённый погибшим в годы войны героям. В центре — венок из художественного стекла с подсветкой изнутри — символ Вечного огня памяти.