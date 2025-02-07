Глава Башкирии возложил венок к монументу Победы в Минске

Монумент Победы установлен в 1954 году на площади Победы в память о подвиге воинов Красной Армии и партизан, сражавшихся в годы Второй мировой войны. Памятник высотой около 40 метров облицован серым гранитом. Грани постамента обелиска оформлены бронзовыми горельефами. Монумент венчает изображение ордена Победы. В июле 1961 года у основания обелиска зажгли Вечный огонь.