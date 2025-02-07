Мэр Омска сообщил об изменениях в правилах благоустройства города

Как сообщили на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре, с 1 марта вступят в силу изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска. Коснулись они требований к уборке снега собственниками зданий, управляющими компаниями и владельцами земельных участков. Изменения были внесены по поручению мэра города Сергея Шелеста.
Важнейшие из них касаются собственников нежилых помещений. Ранее они были обязаны убирать территорию площадью 10 кв. м. вокруг здания. С 1 марта она увеличится вдвое.
Также изменятся нормы уборки и содержания земельных участков в зависимости от их границ и наличия ограждения. Поправки коснутся и управляющих компаний, а также товариществ собственников жилья. В них особое внимание уделяется своевременной уборке снега и его вывозу с прилегающей к дому территории.
Если раньше на это отводилось 10 дней, то теперь компании должны вывезти снег на специальный полигон в течение двух суток после уборки.
Изменения коснулись и процесса очистки пешеходных дорожек, прилегающих к многоквартирным домам. Управляющим компаниям пошли навстречу и упростили задачу. Теперь нет необходимости убирать намёрзший снег с тротуара до самого асфальта. Однако уборка снега всё равно должна осуществляться с использованием противогололёдных средств — песка и соли.
Хотя депутат Омского городского Совета Алексей Русавский считает, что изменения не сильно повлияют на работу, так как по просьбе жителей домов от использования противогололёдных материалов управляющие компании зачастую отказываются, а снег после уборки всегда стараются вывезти сразу же.
При том, что внесённые изменения потребуют от управляющих компаний дополнительных расходов, тарифы вырасти не должны.
По словам директора департамента контроля администрации Омска Марка Рогозина, необходимость изменений в правилах благоустройства возникла из-за того, что в условиях динамичного развития города поддерживать чистоту и облик Омска на должном уровне по старым правилам становится всё сложнее: «Город — живой единый механизм, организм даже можно сказать. В нём постоянно что-то меняется, появляются новые хозяйствующие субъекты, новые предприниматели, новые социальные объекты строятся».