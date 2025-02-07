Мэр Омска сообщил об изменениях в правилах благоустройства города

Также изменятся нормы уборки и содержания земельных участков в зависимости от их границ и наличия ограждения. Поправки коснутся и управляющих компаний, а также товариществ собственников жилья. В них особое внимание уделяется своевременной уборке снега и его вывозу с прилегающей к дому территории.