Юрий Слюсарь заявил, что на Дону появится почетное звание «Лучший работник соцобеспечения»

«Инициативу полностью поддерживаю. В этой сфере работают достойные, самоотверженные люди, которые отдают много сил и терпения, заботясь о нуждающихся. Звание лучшего — важное и справедливое поощрение. Удивлен, что для работников соцсферы на Дону его до сих пор не было», — написал Юрий Слюсарь.