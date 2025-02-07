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Юрий Слюсарь заявил, что на Дону появится почетное звание «Лучший работник соцобеспечения»

Ростовская область, 7 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области появится почетное звание «Лучший работник соцобеспечения». Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Юрий Слюсарь. С предложением обратился общественный совет при министерстве труда и соцразвития.

Источник: РИА "Новости"

«Инициативу полностью поддерживаю. В этой сфере работают достойные, самоотверженные люди, которые отдают много сил и терпения, заботясь о нуждающихся. Звание лучшего — важное и справедливое поощрение. Удивлен, что для работников соцсферы на Дону его до сих пор не было», — написал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Ростовской области поручил министру труда и соцразвития Ирине Шуваловой разработать необходимые нормативные документы. Первые поощрения самым отзывчивым и добросовестным социальным работникам вручат уже в этом году — 8 июня.