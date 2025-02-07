Орбан призвал ввести персональные санкции против бенефициаров USAID

В свою очередь о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.