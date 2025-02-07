Орбан призвал ввести персональные санкции против бенефициаров USAID

«Против тех, кто принимает американские деньги, надо ввести персональные санкции. Принимать деньги из-за рубежа для влияния на венгерскую политику нельзя», — отметил глава венгерского кабмина (цитата по РИА Новости).
По словам Орбана, американские неправительственные организации необходимо «вымести» из страны. Премьер добавил, что суверенитет Венгрии нужно защищать.
До этого экс-президент Молдавии Владимир Воронин заявлял, что американское агентство USAID имеет отношение к попытке государственного переворота в Молдавии, которая произошла весной 2009 года.
В свою очередь о том, что USAID причастно к подготовке и организации государственных переворотов во многих странах мира, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, агентство способствовало этому за счет финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.