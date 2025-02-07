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Самарское минЖКХ возглавил чиновник и газовик из Краснодарского края

Пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области занял Виталий Брижань. Об этом сообщает профильное министерство.

Источник: Коммерсантъ

Виталий Брижань родился в 1974 году. Он окончил юридический и экономический факультеты Кубанского государственного университета.

Ранее чиновник был министром промышленности и энергетики Краснодарского края. Также он возглавлял АО «Краснодаргоргаз».

До Виталия Брижаня обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области временно исполняли Михаил Белоусов, затем Эдуард Гафиятуллин. Позже Михаил Белоусов был назначен зампредом регионального правительства по вопросам энергетики, ЖКХ, экологии, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.