Самарское минЖКХ возглавил чиновник и газовик из Краснодарского края

До Виталия Брижаня обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области временно исполняли Михаил Белоусов, затем Эдуард Гафиятуллин. Позже Михаил Белоусов был назначен зампредом регионального правительства по вопросам энергетики, ЖКХ, экологии, лесного хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования, охоты и рыболовства.