В «Росатоме» прокомментировали переговоры с Гросси

В Москве завершились переговоры Лихачева и Гросси.
«Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал чёткие и принципиальные оценки текущей ситуации. Подсветил усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в её городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ», — говорится в сообщении.
По данным госкорпорации, Рафаэль Гросси в свою очередь проинформировал о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину.
«Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции», — сообщили в «Росатоме».