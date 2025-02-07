Daily Mail назвала основные пункты мирного плана Трампа по Украине

Однако, если информация Strana подтвердится, телефонный разговор между Зеленским и Владимиром Путиным якобы может состояться в следующие несколько дней, а встреча представителей сторон конфликта — в конце февраля или начале марта. Также предполагается, что официальное заявление о прекращении огня должно быть сделано до 20 апреля, а затем, к 9 мая, будет опубликовано заявление о согласованных параметрах окончания конфликта, после чего Киеву будет предложено не продлевать военное положение и не мобилизовать войска.