Daily Mail назвала основные пункты мирного плана Трампа по Украине

Согласно статье, мирный план Трампа включает:
- прекращение боевых действий к Пасхе, 20 апреля 2025 года;
- вывод украинских войск из Курской области;
- признание Киевом суверенитета России над занятыми территориями;
- запрет Украине на вступление в НАТО;
- введение европейского военного контингента, включая войска Великобритании, на территорию Украины для патрулирования демилитаризованной зоны (американские войска не будут задействованы в этом контингенте);
- возможность вступления Украины в ЕС к 2030 году;
- восстановление Украины за счет Евросоюза и российских средств в течение десяти лет;
- поэтапное снятие санкций с российского энергетического сектора на протяжении нескольких лет;
- американская поддержка вооруженных сил Украины.
Согласно Daily Mail, Евросоюзу придется вложиться в восстановление Украины в следующие десять лет. По оценкам аналитического центра German Marshall Fund, на эти цели может потребоваться 486 млрд долларов. Кроме того, на восстановление Украины пойдут средства от специальных пошлин на российские энергоносители.
Несмотря на предположительный отказ США развертывать свои войска на территории Украины, Вашингтон намерен поддерживать Киев в стремлении к укреплению обороноспособности и интеграции с Европой.
Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, написал в Telegram, что такие планы «не существуют в реальности». Россия, со своей стороны, заявила, что США еще не предложили никаких существенных деталей по соглашению о прекращении огня. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила:
Сейчас много слов, много заявлений. Нет ясности или определенности в отношении предпринимаемых шагов. Поэтому было бы преждевременно обсуждать перспективы переговоров или что-либо в этом контексте… Мы сосредоточимся на конкретных шагах и действиях.
Однако, если информация Strana подтвердится, телефонный разговор между Зеленским и Владимиром Путиным якобы может состояться в следующие несколько дней, а встреча представителей сторон конфликта — в конце февраля или начале марта. Также предполагается, что официальное заявление о прекращении огня должно быть сделано до 20 апреля, а затем, к 9 мая, будет опубликовано заявление о согласованных параметрах окончания конфликта, после чего Киеву будет предложено не продлевать военное положение и не мобилизовать войска.
Трамп также хочет организовать международную мирную конференцию с участием ведущих стран, чтобы в окончательном виде оформить соглашение о прекращении конфликта.