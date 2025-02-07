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Daily Mail назвала основные пункты мирного плана Трампа по Украине

В политических и дипломатических кругах Украины сейчас обсуждается якобы план президента США Дональда Трампа о прекращении огня. Стало известно о ряде пунктов этого плана, пишет Daily Mail со ссылкой на украинское издание Strana.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, мирный план Трампа включает:

  • прекращение боевых действий к Пасхе, 20 апреля 2025 года;
  • вывод украинских войск из Курской области;
  • признание Киевом суверенитета России над занятыми территориями;
  • запрет Украине на вступление в НАТО;
  • введение европейского военного контингента, включая войска Великобритании, на территорию Украины для патрулирования демилитаризованной зоны (американские войска не будут задействованы в этом контингенте);
  • возможность вступления Украины в ЕС к 2030 году;
  • восстановление Украины за счет Евросоюза и российских средств в течение десяти лет;
  • поэтапное снятие санкций с российского энергетического сектора на протяжении нескольких лет;
  • американская поддержка вооруженных сил Украины.

Согласно Daily Mail, Евросоюзу придется вложиться в восстановление Украины в следующие десять лет. По оценкам аналитического центра German Marshall Fund, на эти цели может потребоваться 486 млрд долларов. Кроме того, на восстановление Украины пойдут средства от специальных пошлин на российские энергоносители.

Несмотря на предположительный отказ США развертывать свои войска на территории Украины, Вашингтон намерен поддерживать Киев в стремлении к укреплению обороноспособности и интеграции с Европой.

Daily Mail подчеркивает, что и Москва, и Киев опровергают существование планов о прекращении огня, а Белый дом не дал официального комментария по этому поводу.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, написал в Telegram, что такие планы «не существуют в реальности». Россия, со своей стороны, заявила, что США еще не предложили никаких существенных деталей по соглашению о прекращении огня. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила:

Сейчас много слов, много заявлений. Нет ясности или определенности в отношении предпринимаемых шагов. Поэтому было бы преждевременно обсуждать перспективы переговоров или что-либо в этом контексте… Мы сосредоточимся на конкретных шагах и действиях.

Мария Захарова
представитель МИД РФ

Однако, если информация Strana подтвердится, телефонный разговор между Зеленским и Владимиром Путиным якобы может состояться в следующие несколько дней, а встреча представителей сторон конфликта — в конце февраля или начале марта. Также предполагается, что официальное заявление о прекращении огня должно быть сделано до 20 апреля, а затем, к 9 мая, будет опубликовано заявление о согласованных параметрах окончания конфликта, после чего Киеву будет предложено не продлевать военное положение и не мобилизовать войска.

Трамп также хочет организовать международную мирную конференцию с участием ведущих стран, чтобы в окончательном виде оформить соглашение о прекращении конфликта.

Трамп Дональд