Келлог: Трамп хочет прекратить огонь, а потом перейти к переговорам по Украине

Президент США планирует сначала остановить боевые действия на Украине, и только после этого приступить к переговорам, заявил его спецпредставитель Кит Келлог. Он уточнил, что возможное соглашение вряд ли устроит стороны конфликта, однако идти на уступки придется всем. В случае несогласия Дональд Трамп готов значительно ужесточить санкции. В Кремле неоднократно утверждали, что никакого прекращения огня не будет — сначала Украина должна вывести войска, а после отказаться от идеи вступления в НАТО.