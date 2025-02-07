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Лукашенко и Хабиров обсудили белорусских зубров в Башкортостане

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Тему белорусских зубров в Башкортостане обсудили на встрече у президента Беларуси, сообщил журналистам глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Александр Григорьевич тоже поинтересовался. Мы начали научный, но очень дорогой для нас экологический проект. Это воспроизведение стада зубров в Башкортостане.

сказал Хабиров

Он отметил, что именно благодаря поддержке белорусского лидера Башкортостан приобрел стадо белорусских зубров, в котором было 18 животных.

«Сейчас их у нас уже 23. У нас пять телят появилось. Это знаковый, эмоциональный проект дружбы и сотрудничества», — подчеркнул он.

Проект «Башкирские зубры»

В Башкортостане реализуется научный проект «Башкирские зубры». Его цель заключается в том, чтобы через какое-то время зубры стали естественной частью природы Башкортостана.

Для его реализации в Башкортостан завозятся белорусские зубры, всего за время проекта в республику прибыло две партии зубров из Беларуси. Последняя оказалась в регионе в конце 2023 года.

Белорусские зубры осваиваются в Мурадымовском ущелье, где сейчас находится большое стадо этих животных.

Природный парк «Мурадымовское ущелье» расположен в Кугарчинском и Зилаирском районах Башкирии. Его площадь составляет более 23 тысяч гектаров, на территории есть 46 пещер.

экология