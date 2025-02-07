Молдаван депортируют из США: МИД РМ комментирует ситуацию

— МИД не комментирует внутренние документы других государств, попавшие в публичное пространство. Что касается распространённой информации о возможном количестве молдавских граждан, незаконно находящихся на территории Соединённых Штатов Америки, отмечаем, что только власти США могут предоставить официальные данные по этому вопросу… Покидая Республику Молдова, лицо не обязано в соответствии с существующими правовыми рамками сообщать о месте своего пребывания, а также регистрироваться/ вставать на учёт в одном из дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Молдова. МИД не располагает поимённым реестром молдавских граждан, оказавшихся в подобной ситуации, и не имеет информации о существовании официального списка на этот счет, — уточнили в МИД.