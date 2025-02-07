Ставка по НДС должна быть дифференцированная — Токаев

Одно понятно, что предложенная Правительством ставка все же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа Правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты", — отметил Токаев.