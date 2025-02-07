Ставка по НДС должна быть дифференцированная — Токаев

Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная.
А решение по ее верхней планке должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов, подчеркнул президент.
Одно понятно, что предложенная Правительством ставка все же была завышена. Вы озвучили эту цифру. Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа Правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты", — отметил Токаев.
Решение по НДС должно быть принято уже в 2025 году. Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет, подчеркнул президент Казахстана.