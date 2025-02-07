Беларусь и Башкирия в 2025 году будут наращивать взаимный товарооборот

Беларусь — давний и надежный партнер Башкирии, стороны успешно сотрудничают в сфере машиностроения. Беларусь направляет в республику узлы, комплектующие для тракторов, в Башкирии их собирают, добавляя определенные детали. Александр Лукашенко отметил, что на эту продукцию есть хороший спрос. Успешно развивается сотрудничество белорусского МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Оно набрало хорошие темпы и в последние 2 года в Уфе производят ежегодно более 300 троллейбусов. Это направление планируется развивать и в дальнейшем. Александр Лукашенко отметил, что с белорусской стороны есть готовность к совместной работе по восстановлению трамваев с использованием кузовов от Белкоммунмаша.