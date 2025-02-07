Беларусь и Башкирия в 2025 году будут наращивать взаимный товарооборот

Очень хорошо, предметно поговорили. Будем развивать башкирско-белорусские отношения.
Подробности встречи сообщило белорусское информационное агентство БелТА.
Так, Александр Лукашенко в ходе встречи подчеркнул, что между Беларусью и Башкирией сложились неплохие отношения, реализуется ряд совместных технологических проектов. По его словам, Беларусь и Башкирия имеют все необходимое, чтобы в этом году нарастить взаимный товарооборот и превзойти отметку в $320 млн.
В числе обсуждавшихся совместных проектов — создание башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Радий Хабиров предложил Александру Лукашенко поддержать эту идею, отметив, что Башкирия подготовила соответствующую законодательную инициативу, поскольку она требует изменений в законодательстве РФ. По словам Главы Башкирии, республика нашла в этом вопросе поддержку у Президента Беларуси.
Беларусь — давний и надежный партнер Башкирии, стороны успешно сотрудничают в сфере машиностроения. Беларусь направляет в республику узлы, комплектующие для тракторов, в Башкирии их собирают, добавляя определенные детали. Александр Лукашенко отметил, что на эту продукцию есть хороший спрос. Успешно развивается сотрудничество белорусского МАЗа с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Оно набрало хорошие темпы и в последние 2 года в Уфе производят ежегодно более 300 троллейбусов. Это направление планируется развивать и в дальнейшем. Александр Лукашенко отметил, что с белорусской стороны есть готовность к совместной работе по восстановлению трамваев с использованием кузовов от Белкоммунмаша.
Президент Беларуси высоко оценил темпы и качество строительства дорог в Башкирии. В связи с этим он выразил готовность удовлетворить спрос на дорожную технику и вместе работать сначала по сборке, а потом и совместному производству техники, похожей на продукцию «Амкодор».
На встрече Радия Хабирова с Александром Лукашенко обсуждались также вопросы экспорта продовольственных товаров в Башкирию, сотрудничество в части создания беспилотников для АПК, в сфере легкой промышленности, расширение туристического обмена и другие.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на заинтересованности Беларуси в развитии совместной работы по широкому спектру направлений.
«Башкортостан для нас очень важный регион России, с которым мы хотели бы сотрудничать. Во-первых, он очень развитый, продвинутый. А во-вторых, это центр европейской территории России и, работая у вас, можно считать, мы будем работать и в соседних регионах. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Радий Хабиров выразил признательность Президенту Беларуси за тёплый приём делегации, а также поздравил руководителя государства с победой на прошедших в январе 2025 года выборах.
«Мы считаем, что это очень важное событие — не только для Беларуси, а в целом для двух наших государств», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона подчеркнул высокую значимость развития двусторонних отношений по широкому кругу направлений.
«Для нас Беларусь — не просто внешнеэкономический партнер. Это братская для нас республика. Мы всегда это говорим, — отметил Радий Хабиров. — Мы с вами встречались зимой 2021 года. За прошедшее время мы плотно поработали, познакомились с управленческой командой Беларуси. У нас полное взаимопонимание, — сказал Радий Хабиров. — Каждый год Башкортостан увеличивает импорт из Беларуси, эту работу мы будем продолжать».