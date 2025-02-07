Беларусь поможет обновить трамвайный парк Башкортостана

По его словам, Беларусь и Башкортостан неплохо взялись в последнее время за развитие пассажирского транспорта.
Надо посмотреть на модернизацию трамвайного парка Уфы. Можно реализовать совместный проект по восстановлению самих трамвайных тележек силами башкортостанских предприятий и установки на них новых кузовов «Белкоммунмаша».
Он отметил, что такой проект даст соответствующую прибавку промышленности Беларуси и Башкортостана. Также премьер напомнил, что Уфа и Минск реализовали совместный проект по изготовлению троллейбусов «Горожанин» — над ним работали МАЗ и УТТЗ.
И если несколько лет назад там выпускали от 20 до 60 единиц, то в 2023—2024 годах это количество составило 238 и 337 троллейбусов соответственно. Радует, что эта продукция заняла свое место не только в Башкортостане, но и во многих других городах России.
Кроме того, республики совместно занимаются развитием грузовой техники. Так, в Башкортостане сейчас идет работа по строительству нового дилерского центра МАЗ.
Подписан соответствующий меморандум, ведется подбор земельного участка и вырабатывается бизнес-модель.
Тяжелая техника и продукты питания
Глава белорусского правительства напомнил, что Минск и Уфа всегда большое внимание уделяли развитию инвестиционных проектов. В 2023 году, а Башкортостан при участии белорусской стороны был открыт завод по производству машин и оборудования для обработки зерна.
Премьер отметил, что пока предприятие не заработало в полную силу. Здесь сказывается ряд факторов — прежде всего, для выхода на полную проектную мощность недостаточно заказов.
Чтобы обеспечить соответствующие объемы выпуска, заводу нужно более тщательно работать с подбором персонала. Поэтому надеемся, что аграрии поддержат заказами это предприятие.
Также он обратил внимание на известный со времен СССР Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где выпускаются тяжелые многоосные шасси и спецтехника. Белорусское предприятие сейчас активно работает с «Идель Нефтемашем», поставляя шасси для мобильных буровых установок.
Головченко также затронул еще одну тему сотрудничества Уфой — продовольственной безопасности. Он особо отметил взаимное увеличение экспортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
Например, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в прошлом году существенно нарастила поставки в Башкортостан аминокислот в количество 220 тонн. Рост — в 10 раз к 2023 году.
Премьер напомнил, что в условиях санкционного давления очень важно вовремя заместить ушедших с рынка производителей из недружественных стран, особенно это актуально в сфере сельского хозяйства. В настоящее время белорусское предприятие «Гомельагрокомплект» ведет работы по выполнению заказа одной из башкортостанских компаний по изготовлению холодильного оборудования для молочно-товарных ферм.