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Беларусь поможет обновить трамвайный парк Башкортостана

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Беларусь поможет в работе по модернизации трамвайного парка Уфы, сообщил премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, Беларусь и Башкортостан неплохо взялись в последнее время за развитие пассажирского транспорта.

Надо посмотреть на модернизацию трамвайного парка Уфы. Можно реализовать совместный проект по восстановлению самих трамвайных тележек силами башкортостанских предприятий и установки на них новых кузовов «Белкоммунмаша».

сказал Головченко на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым в Минске

Он отметил, что такой проект даст соответствующую прибавку промышленности Беларуси и Башкортостана. Также премьер напомнил, что Уфа и Минск реализовали совместный проект по изготовлению троллейбусов «Горожанин» — над ним работали МАЗ и УТТЗ.

И если несколько лет назад там выпускали от 20 до 60 единиц, то в 2023—2024 годах это количество составило 238 и 337 троллейбусов соответственно. Радует, что эта продукция заняла свое место не только в Башкортостане, но и во многих других городах России.

уточнил премьер

Кроме того, республики совместно занимаются развитием грузовой техники. Так, в Башкортостане сейчас идет работа по строительству нового дилерского центра МАЗ.

Подписан соответствующий меморандум, ведется подбор земельного участка и вырабатывается бизнес-модель.

Тяжелая техника и продукты питания

Глава белорусского правительства напомнил, что Минск и Уфа всегда большое внимание уделяли развитию инвестиционных проектов. В 2023 году, а Башкортостан при участии белорусской стороны был открыт завод по производству машин и оборудования для обработки зерна.

Премьер отметил, что пока предприятие не заработало в полную силу. Здесь сказывается ряд факторов — прежде всего, для выхода на полную проектную мощность недостаточно заказов.

Чтобы обеспечить соответствующие объемы выпуска, заводу нужно более тщательно работать с подбором персонала. Поэтому надеемся, что аграрии поддержат заказами это предприятие.

подчеркнул Головченко

Также он обратил внимание на известный со времен СССР Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где выпускаются тяжелые многоосные шасси и спецтехника. Белорусское предприятие сейчас активно работает с «Идель Нефтемашем», поставляя шасси для мобильных буровых установок.

Головченко также затронул еще одну тему сотрудничества Уфой — продовольственной безопасности. Он особо отметил взаимное увеличение экспортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Например, Белорусская национальная биотехнологическая корпорация в прошлом году существенно нарастила поставки в Башкортостан аминокислот в количество 220 тонн. Рост — в 10 раз к 2023 году.

Премьер напомнил, что в условиях санкционного давления очень важно вовремя заместить ушедших с рынка производителей из недружественных стран, особенно это актуально в сфере сельского хозяйства. В настоящее время белорусское предприятие «Гомельагрокомплект» ведет работы по выполнению заказа одной из башкортостанских компаний по изготовлению холодильного оборудования для молочно-товарных ферм.

экономика