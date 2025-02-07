В Кремле рассказали, как должен быть урегулирован украинский конфликт

Журналисты попросили его прокомментировать слова специального посланника американского лидера по Украине Кита Келлога о том, что Москве и Киеву придется пойти на уступки ради завершения боевых действий. Как сказал представитель Кремля, российские власти остаются открытыми для переговоров. В РФ об этом говорили неоднократно и на разных уровнях государственного управления, в том числе на самом высоком, отметил он.