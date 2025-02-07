«Очень дорогой экологический проект». Глава Башкортостана рассказал Лукашенко о переехавших белорусских зубрах

— Мы начали научный, но очень дорогой для нас экологический проект. Это воспроизведение стада зубров в Башкортостане. Мы благодаря поддержке президента одно стадо приобрели — 18 голов. Сейчас их у нас уже 23. У нас 5 телят появилось, — пояснил чиновник.