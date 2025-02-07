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«Очень дорогой экологический проект». Глава Башкортостана рассказал Лукашенко о переехавших белорусских зубрах

Лукашенко узнал о жизни белорусских зубров в Башкортостане.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил, как живут белорусские зубры в этом российском регионе, передает БелТА.

Хабиров рассказал белорусскому лидеру, что в Башкортостане у зубров из Беловежской пущи родились уже пять телят. А также сообщил, как реализовывается этот проект.

— Мы начали научный, но очень дорогой для нас экологический проект. Это воспроизведение стада зубров в Башкортостане. Мы благодаря поддержке президента одно стадо приобрели — 18 голов. Сейчас их у нас уже 23. У нас 5 телят появилось, — пояснил чиновник.

Хабиров назвал проект с белорусскими зубрами эмоциональным и показательным для дружбы и сотрудничества.

Недавно также «Беловежская пуща» сказала о продаже троих зубров в Россию.

Еще Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».