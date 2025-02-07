«Очень дорогой экологический проект». Глава Башкортостана рассказал Лукашенко о переехавших белорусских зубрах

Президент Беларуси Александр Лукашенко с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил, как живут белорусские зубры в этом российском регионе, передает БелТА.
Хабиров рассказал белорусскому лидеру, что в Башкортостане у зубров из Беловежской пущи родились уже пять телят. А также сообщил, как реализовывается этот проект.
— Мы начали научный, но очень дорогой для нас экологический проект. Это воспроизведение стада зубров в Башкортостане. Мы благодаря поддержке президента одно стадо приобрели — 18 голов. Сейчас их у нас уже 23. У нас 5 телят появилось, — пояснил чиновник.
Хабиров назвал проект с белорусскими зубрами эмоциональным и показательным для дружбы и сотрудничества.
Недавно также «Беловежская пуща» сказала о продаже троих зубров в Россию.
Еще Александр Лукашенко раскритиковал падение товарооборота с одним из регионов России: «Чтобы такой статистики не было».