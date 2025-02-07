Песков: Путин и Алиев могут обсудить тему закрытия Русского дома в Азербайджане

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Русский дом не зарегистрирован как юрлицо, и это является нарушением внутреннего законодательства страны. Баку направил Москве уведомление о прекращении деятельности Российского информационно-культурного центра. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг сообщила, что РФ готова выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством. Она подчеркнула, что российские власти рассчитывают на решение ситуации с регистрацией Русского дома в Баку.