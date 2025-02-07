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Ситуация в Курской области и закрытие Русского дома в Баку. Темы брифинга Пескова

Ситуация в Курской области, закрытие Русского дома в Баку и санкции США против Международного уголовного суда (МУС) стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Михаила Мишустина с докладом об экономическом развитии страны.

Глава государства также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Кроме того, у российского лидера запланирован ряд непубличных встреч и совещаний.

Кремль проинформирует о ходе организации контактов Путина с президентом США Дональдом Трампом по мере поступления «субстантивной информации».

Об Украине

Кремль призвал набраться терпения в вопросе переговоров по Украине, «чего-то субстантивного на этот счет нет».

У России «сохраняется готовность к переговорам» по Украине, она к ним открыта.

О ситуации в Курской области

Российские вооруженные силы, отражая нападения украинских формирований под Курском, героически проявляют себя: «Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, [им] самая высокая оценка».

О закрытии Русского дома в Баку

Кремль считает закрытие Русского дома в Баку «недоразумением, которое удастся урегулировать».

Ситуация вполне может обсуждаться между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, когда состоятся контакты на высшем уровне.

О санкциях США против МУС

Россия не признает Международный уголовный суд и не является участником соответствующего статута, санкции США против него страну не касаются: «Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело».

Об отказе Франции выдать визы российским журналистам

Отказ Франции в визах корреспондентам «Известий», планировавшим снимать репортаж к 80-летию Победы, «можно и нужно» считать дискриминацией работы российских СМИ.

Об авиакатастрофе в Казахстане

Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения самолета у Актау.

О дискуссии в Вологодской области по абортам

Кремль не считает нужным комментировать планы властей Вологодской области провести большое совещание, где будет обсуждаться запрет на аборты, в том числе в частных клиниках.

Песков Дмитрий