Ситуация в Курской области и закрытие Русского дома в Баку. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин примет премьер-министра Михаила Мишустина с докладом об экономическом развитии страны.
Глава государства также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Кроме того, у российского лидера запланирован ряд непубличных встреч и совещаний.
Кремль проинформирует о ходе организации контактов Путина с президентом США Дональдом Трампом по мере поступления «субстантивной информации».
Об Украине
Кремль призвал набраться терпения в вопросе переговоров по Украине, «чего-то субстантивного на этот счет нет».
У России «сохраняется готовность к переговорам» по Украине, она к ним открыта.
О ситуации в Курской области
Российские вооруженные силы, отражая нападения украинских формирований под Курском, героически проявляют себя: «Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, [им] самая высокая оценка».
О закрытии Русского дома в Баку
Кремль считает закрытие Русского дома в Баку «недоразумением, которое удастся урегулировать».
Ситуация вполне может обсуждаться между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, когда состоятся контакты на высшем уровне.
О санкциях США против МУС
Россия не признает Международный уголовный суд и не является участником соответствующего статута, санкции США против него страну не касаются: «Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело».
Об отказе Франции выдать визы российским журналистам
Отказ Франции в визах корреспондентам «Известий», планировавшим снимать репортаж к 80-летию Победы, «можно и нужно» считать дискриминацией работы российских СМИ.
Об авиакатастрофе в Казахстане
Путин не планирует выступать с заявлением относительно крушения самолета у Актау.
О дискуссии в Вологодской области по абортам
Кремль не считает нужным комментировать планы властей Вологодской области провести большое совещание, где будет обсуждаться запрет на аборты, в том числе в частных клиниках.