Полковник Ходаренок: поставки авиатехники НАТО на Украину будут только нарастать

И несмотря на незначительное количество переданных истребителей, подобные поставки объективно усиливают боевые возможности Воздушных сил Украины. А то, что Mirage 2000 относительно не новая машина, так и это не является его принципиальным недостатком. Уж лучше такой самолет, чем никакого. И совсем уж старая и всем известная авиационная истина — лучшим самолетом является тот, в котором находится лучший летчик.