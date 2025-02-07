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Лихачёв: растут риски для ядерной безопасности Курской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что риски для ядерной безопасности Курской АЭС растут.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сказал после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.

По словам Лихачёва, вторжение ВСУ в Курскую область несёт опасность для Курской АЭС.

«Это десятки сбитых дронов, ракет на подлётах или в сторону Смоленской атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.

Глава «Росатома» добавил, что все эти действия требуют соответствующей реакции МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве.