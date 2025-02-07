Лихачёв: растут риски для ядерной безопасности Курской АЭС

Об этом он сказал после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
По словам Лихачёва, вторжение ВСУ в Курскую область несёт опасность для Курской АЭС.
«Это десятки сбитых дронов, ракет на подлётах или в сторону Смоленской атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.
Глава «Росатома» добавил, что все эти действия требуют соответствующей реакции МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве.