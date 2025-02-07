Участник СВО стал замглавы администрации района Волгоградской области

Являлся военнослужащим Минобороны до 2022 года. За военную карьеру он прошел путь до командира полка. С середины 2022 года по январь 2024 года работал военным комиссаром Николаевского и Быковского районов. А в январе ушел на СВО, где принимал участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования. Вернувшись со спецоперации, работал в 4-ом отряде противопожарной службы.