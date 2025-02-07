Axios: война на Ближнем Востоке закончится, если лидеров ХАМАС отправить в изгнание

Как говорится в статье, Нетаньяху не видит пути к реализации послевоенного плана для Газы, пока ХАМАС находится у власти. Но если движение откажется от власти, а его лидеры отправятся в изгнание, к реализации мирного плана, включая «захват сектора Газа» президентом Трампом, можно будет приступить на следующий день.