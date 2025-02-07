Axios: война на Ближнем Востоке закончится, если лидеров ХАМАС отправить в изгнание

Как говорится в статье, Нетаньяху не видит пути к реализации послевоенного плана для Газы, пока ХАМАС находится у власти. Но если движение откажется от власти, а его лидеры отправятся в изгнание, к реализации мирного плана, включая «захват сектора Газа» президентом Трампом, можно будет приступить на следующий день.
Советники Трампа согласны с Нетаньяху в том, что в действующее соглашение, которое начала разрабатывать еще администрация Джо Байдена, необходимо внести некоторые изменения.
Нетаньяху подчеркнул Трампу, что готов провести серьезные и предметные переговоры по второму этапу сделки о заложниках. Согласно действующему соглашению, 59 заложников останутся в Газе после полного выполнения первого этапа сделки. Из них 35 человек уже признаны погибшими.
В ответ на освобождение дополнительных заложников Израиль готов освободить больше палестинских заключенных в соответствии с соотношением, которое будет согласовано сторонами.
Кроме того, Нетаньяху указал, что, если первый этап будет продлен, в ходе переговоров по второму этапу он хочет сделать ХАМАС предложение, которое включает прекращение войны в Газе и освобождение «высокопоставленных» палестинских заключенных, которых Израиль не согласился освободить на первом этапе сделки.
Высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС якобы уже согласился отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету. Однако группировка не желает отказываться от своей военной мощи или расформировывать свое военное крыло, добавил один из чиновников.
Он также отметил, что шансы на то, что высокопоставленные лидеры ХАМАС в Газе согласятся отправиться в изгнание, «крайне малы», что может привести к срыву соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и возобновлению войны.