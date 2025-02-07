В Иране считают переговоры с США бессмысленными

«Переговоры с США никак не повлияют на решение проблем Ирана. Мы должны это понимать. Нельзя думать, что, если мы начнем переговоры с этими властями, та или иная проблема решится», — приводит его слова во время встречи с командующими ВВС и ПВО Ирана агентство «Мехр».