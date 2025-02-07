В Иране считают переговоры с США бессмысленными

«Переговоры с США никак не повлияют на решение проблем Ирана. Мы должны это понимать. Нельзя думать, что, если мы начнем переговоры с этими властями, та или иная проблема решится», — приводит его слова во время встречи с командующими ВВС и ПВО Ирана агентство «Мехр».
Глава республики добавил, что переговоры с Белым домом были бы «неразумны, не мудры и не честны».
Аятолла подчеркнул, что если США будут покушаться на безопасность иранского народа, то получат от Тегерана зеркальный ответ, сообщает «Интерфакс».
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился возобновить политику максимального давления на Иран. При этом американский лидер объяснил, что не планирует повышать уровень конфронтации с республикой и планирует достичь с Тегераном договоренностей по иранской ядерной проблеме.
Политика максимального давления на Иран — кампания по ужесточению санкций против Ирана — использовалась во время первого срока президентского правления Трампа. США ввели пакет ограничений в отношении республики в ответ на реализацию ядерной программы в Иране и разработку баллистических ракет.