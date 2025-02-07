Мэр Новосибирска вручил ветеранам медали, приуроченные к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мэр Новосибирска Максим Кудрявцев вручил первые памятные медали, учрежденные указом президента Российской Федерации в сентябре 2024 года. Десять ветеранов из Новосибирска получили эту высокую награду, символизирующую благодарность за их подвиг и вклад в Победу.
Мэр напомнил, что Новосибирск, носящий звание Города трудовой доблести, внес огромный вклад в победу над фашизмом. Он выразил глубокую признательность всем, кто прошел тяжелыми тропами войны, проявил мужество и стойкость, прославив русский дух и оружие.
Среди награжденных ветеранов в основном были труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. К сожалению, с каждым годом участников боевых действий становится все меньше. На сегодня в Новосибирске проживает всего 78 человек, которые непосредственно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а также 1450 тружеников тыла, 117 бывших узников фашистских концлагерей и 118 блокадников Ленинграда.
В честь юбилея Победы городские власти учредили единовременные выплаты для ветеранов. Участники войны, блокадники и бывшие узники концлагерей получат по 20 тысяч рублей, а труженики тыла — по 5 тысяч рублей. Все средства выделяются из бюджета Новосибирска.
Это мероприятие стало не только данью уважения героям, но и напоминанием о том, как важно сохранять память о Великой Победе. Ветераны, труженики тыла и все, кто пережил ужасы войны, заслуживают не только наград, но и нашей постоянной заботы и внимания.
Новосибирск продолжает чтить своих героев, и вручение медалей «80 лет Победы» — это еще один шаг в сохранении исторической памяти и укреплении связи между поколениями.