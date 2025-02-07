Мэр Новосибирска вручил ветеранам медали, приуроченные к 80-летию Победы

Среди награжденных ветеранов в основном были труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. К сожалению, с каждым годом участников боевых действий становится все меньше. На сегодня в Новосибирске проживает всего 78 человек, которые непосредственно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а также 1450 тружеников тыла, 117 бывших узников фашистских концлагерей и 118 блокадников Ленинграда.