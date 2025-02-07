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Радий Хабиров встретился с послом РФ в Беларуси

Сегодня в Минске Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Беларуси Борисом Грызловым. Они обсудили пути укрепления сотрудничества и интеграции в различных направлениях, сообщает пресс-служба Главы Башкирии.

Источник: Пресс-служба Главы Башкирии

Радий Хабиров поблагодарил Бориса Грызлова за большой вклад в развитие взаимодействия между Башкирией и Беларусью. Он подчеркнул, что стороны давно и успешно расширяют сотрудничество. Встречи на высоком уровне проходят регулярно и приносят конкретные результаты.

Беларусь становится нам всё ближе — появляются новые проекты на основе промышленной кооперации, а также социальные и культурные инициативы, — отметил Глава Башкирии. — Например, мы открываем туристическое направление. Один из отраслевых проектов — программа «Башкирско-белорусское долголетие». По ней люди пожилого возраста могут совершать туристические поездки по Беларуси. Такой возможностью воспользовались около 3,5 тысячи жителей, а на 2025 год заложили средства для охвата ещё 1,5 тысячи человек.

Одним из важных аспектов сотрудничества стала работа с молодёжью. Глава Башкирии сообщил, что в регионе планируют организовать поездки школьников в Беларусь.

Раньше существовала практика, когда дети со всего Союза приезжали в Беларусь. Мы хотим сюда привезти наших школьников, — сказал Радий Хабиров. — Также готовы принять ребят из Беларуси, подготовить для них интересную культурно-образовательную программу".

Ещё одно направление в сфере гуманитарного сотрудничества, которое обсудили в рамках рабочей встречи, — участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Борис Вячеславович, я получил ваше письмо, где вы предлагаете принять участие в ряде мероприятий, связанных с 80-летием Победы. Мы, в свою очередь, готовы принять участие в акции «Беларусь помнит». Также мы приглашаем общественные организации представителей Беларуси на мероприятия у нас.

сказал Радий Хабиров

Отдельное внимание стороны уделили экономическим связям. В последние годы Башкортостан активно открывает рынок для белорусской продукции. В республике уже работает более 80 магазинов, где продают товары из Беларуси — от продуктов питания до товаров лёгкой промышленности.

Башкортостан — один из субъектов Российской Федерации, который задаёт высокий уровень во многих направлениях. Например, X Форум регионов России и Беларуси, который прошел в Уфе в 2023 году, был образцовым, — подчеркнул Борис Грызлов. — Республика активно развивает промышленность и экспорт.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества и выразили уверенность в том, что работа в этом направлении продолжится.