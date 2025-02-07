Радий Хабиров встретился с послом РФ в Беларуси

Радий Хабиров поблагодарил Бориса Грызлова за большой вклад в развитие взаимодействия между Башкирией и Беларусью. Он подчеркнул, что стороны давно и успешно расширяют сотрудничество. Встречи на высоком уровне проходят регулярно и приносят конкретные результаты.
Беларусь становится нам всё ближе — появляются новые проекты на основе промышленной кооперации, а также социальные и культурные инициативы, — отметил Глава Башкирии. — Например, мы открываем туристическое направление. Один из отраслевых проектов — программа «Башкирско-белорусское долголетие». По ней люди пожилого возраста могут совершать туристические поездки по Беларуси. Такой возможностью воспользовались около 3,5 тысячи жителей, а на 2025 год заложили средства для охвата ещё 1,5 тысячи человек.
Одним из важных аспектов сотрудничества стала работа с молодёжью. Глава Башкирии сообщил, что в регионе планируют организовать поездки школьников в Беларусь.
Раньше существовала практика, когда дети со всего Союза приезжали в Беларусь. Мы хотим сюда привезти наших школьников, — сказал Радий Хабиров. — Также готовы принять ребят из Беларуси, подготовить для них интересную культурно-образовательную программу".
Ещё одно направление в сфере гуманитарного сотрудничества, которое обсудили в рамках рабочей встречи, — участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Борис Вячеславович, я получил ваше письмо, где вы предлагаете принять участие в ряде мероприятий, связанных с 80-летием Победы. Мы, в свою очередь, готовы принять участие в акции «Беларусь помнит». Также мы приглашаем общественные организации представителей Беларуси на мероприятия у нас.
Отдельное внимание стороны уделили экономическим связям. В последние годы Башкортостан активно открывает рынок для белорусской продукции. В республике уже работает более 80 магазинов, где продают товары из Беларуси — от продуктов питания до товаров лёгкой промышленности.
Башкортостан — один из субъектов Российской Федерации, который задаёт высокий уровень во многих направлениях. Например, X Форум регионов России и Беларуси, который прошел в Уфе в 2023 году, был образцовым, — подчеркнул Борис Грызлов. — Республика активно развивает промышленность и экспорт.
Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества и выразили уверенность в том, что работа в этом направлении продолжится.