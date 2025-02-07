Хабиров: Башкортостан нуждается в белорусских тракторах и коммунальной технике

Очень большие у нас надежды на производство тракторов и сборку тракторов гусеничных. Мы ждем возможности увеличения поставок, потому что наш рынок сельхозпроизводства очень большой — нужны тысячи колесных и гусеничных тракторов.
Как сообщалось ранее, МТЗ в среднем в год отгружает в регион более 400 тракторов. Помимо поставок готовой техники, столичный завод реализует три кооперационных проекта в Башкортостане — создание производства гусеничных тракторов мощностью 199−212 лошадиных сил, сборка базовых моделей мощностью 81 л.с. и совместная сборка мини-тракторов и мотоблоков.
Кроме того, Хабиров отметил, что башкортостанские муниципалитеты заинтересованы в белорусской коммунальной технике, однако сейчас регион взял паузу в вопросе закупок.
У нас пауза на 2024−2025 годы, но мы обязательно будем ее покупать. Основная доля нашей коммунальной техники приходится на Беларусь — 68%
Хабиров также подчеркнул, что неожиданно хорошие продажи демонстрирует дилерский центр МАЗа в Башкортостане. Сейчас стороны решают, где в республике построить второй центр, чтобы местные компании имели оперативный доступ к продукции белорусского автопроизводителея и сервисному обслуживанию.