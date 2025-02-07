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Хабиров: Башкортостан нуждается в белорусских тракторах и коммунальной технике

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Башкортостан ждет возможности увеличения поставок тракторов из Беларуси, сообщил глава республики Радий Хабиров, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Минский тракторный завод

Очень большие у нас надежды на производство тракторов и сборку тракторов гусеничных. Мы ждем возможности увеличения поставок, потому что наш рынок сельхозпроизводства очень большой — нужны тысячи колесных и гусеничных тракторов.

сказал он на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в Минске

Как сообщалось ранее, МТЗ в среднем в год отгружает в регион более 400 тракторов. Помимо поставок готовой техники, столичный завод реализует три кооперационных проекта в Башкортостане — создание производства гусеничных тракторов мощностью 199−212 лошадиных сил, сборка базовых моделей мощностью 81 л.с. и совместная сборка мини-тракторов и мотоблоков.

Кроме того, Хабиров отметил, что башкортостанские муниципалитеты заинтересованы в белорусской коммунальной технике, однако сейчас регион взял паузу в вопросе закупок.

У нас пауза на 2024−2025 годы, но мы обязательно будем ее покупать. Основная доля нашей коммунальной техники приходится на Беларусь — 68%

констатировал глава российского региона

Хабиров также подчеркнул, что неожиданно хорошие продажи демонстрирует дилерский центр МАЗа в Башкортостане. Сейчас стороны решают, где в республике построить второй центр, чтобы местные компании имели оперативный доступ к продукции белорусского автопроизводителея и сервисному обслуживанию.

экономика