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«Значительно уступают». В США сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил России превосходят поставленные Украине западные аналоги, пишет Military Watch Magazine.

Источник: © РИА Новости

«Истребители, поставленные на Украину, значительно уступают имеющимися в наличии у российских ВВС, — в частности, Су-30СМ и Су-35», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что из-за этого украинцам приходится избегать прямых воздушных боев.

«Ожидается, что Mirage 2000 также будут использоваться в качестве воздушных пусковых установок для запуска крылатых ракет, действуя при этом далеко за линией фронта», — подчеркнули обозреватели.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х сообщил, что первые истребители Mirage прибыли на Украину.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял РИА Новости, что поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений.