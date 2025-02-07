«Значительно уступают». В США сделали неожиданное заявление о России

«Истребители, поставленные на Украину, значительно уступают имеющимися в наличии у российских ВВС, — в частности, Су-30СМ и Су-35», — говорится в материале.
Журналисты отметили, что из-за этого украинцам приходится избегать прямых воздушных боев.
«Ожидается, что Mirage 2000 также будут использоваться в качестве воздушных пусковых установок для запуска крылатых ракет, действуя при этом далеко за линией фронта», — подчеркнули обозреватели.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х сообщил, что первые истребители Mirage прибыли на Украину.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял РИА Новости, что поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений.