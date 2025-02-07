Посол России пообещал ответ при задержании российских судов Британией

В октябре 2024 года Великобритания ввела санкции против группы «Русгаздобыча» и 24 российских танкеров, из которых 18 — это нефтетнанкеры, а еще четыре — танкеры для перевозки сжиженного природного газа. Введенные ограничения предполагают заморозку средств РГД, если таковые имеются в Британии, а также запрет на страхование танкеров и заход в британские порты. В заявлении МИД королевства этот пакет санкций против российских танкеров был назван «крупнейшим на сегодняшний день».